В Рязани ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест
Ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева оставили под домашним арестом до 30 июня. Ходатайство следователя на заседании 29 мая удовлетворил Советский районный суд.
Напомним, Минаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в связке с проректором Еленой Кирьяновой. Сам руководитель вуза свою вину не признает и утверждает, что не получал денег от подчиненных. А вот Кирьянова, отпущенная под подписку о невыезде, напротив, активно сотрудничает со следствием.
Сторона защиты выступала против домашнего ареста, настаивая на такой редкой мере пресечения как запрет определенных действий – человек остается на свободе, но должен выполнять некоторые запреты. Обосновывалось это ухудшением состояния здоровья Минаева, необходимостью обследования и операции. Кстати, сам обвиняемый пришел на заседание с тростью.
Этих доводов суду оказалось недостаточно для отказа в удовлетворении ходатайства.
ИСТОЧНИК KP.RU