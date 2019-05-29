В Рязани ректору РГУ Андрею Минаеву продлили домашний арест

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-29T17:22:58+03:00

Защита просила отпустить его на лечение под запрет определенных действий

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Ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева оставили под домашним арестом до 30 июня. Ходатайство следователя на заседании 29 мая удовлетворил Советский районный суд.

Напомним, Минаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в связке с проректором Еленой Кирьяновой. Сам руководитель вуза свою вину не признает и утверждает, что не получал денег от подчиненных. А вот Кирьянова, отпущенная под подписку о невыезде, напротив, активно сотрудничает со следствием.

Сторона защиты выступала против домашнего ареста, настаивая на такой редкой мере пресечения как запрет определенных действий – человек остается на свободе, но должен выполнять некоторые запреты. Обосновывалось это ухудшением состояния здоровья Минаева, необходимостью обследования и операции. Кстати, сам обвиняемый пришел на заседание с тростью.

Этих доводов суду оказалось недостаточно для отказа в удовлетворении ходатайства.

ИСТОЧНИК KP.RU