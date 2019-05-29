2019-05-29T17:06:03+03:00
Общество

Активисты засыпали канал для осушения «Дикой утки» в Рязани

Они сигнализируют, что на берегах озера продолжают сваливать грунт и строительный мусор
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ekorznФото: vk.com/ekorzn
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В Рязани активисты засыпали канал, прорытый арендатором земельного участка для осушения «Дикой утки» - водоема, который специалисты считают озером, хотя по документам его будто бы не существует.

- Работало три человека. Насыпана дамба высотой 20 см. Для полного восстановления уровня воды в озере надо увеличить высоту дамбы до 1м, - сообщили в группе «Рязань ЭКОЛОГИЯ».

Приехавшие к каналу рязанцы вызвали полицию и написали два заявления – об уничтожении водного объекта и загрязнении поверхностных вод. Также активисты утверждают, что несмотря на требования властей остановить засыпку «Дикой утки» грунтом и строительным мусором, на берегу озера продолжают разгружаться КАМАЗы.

На берегу озера продолжают выгружать строительный мусор. Фото: vk.com/ekorzn

На берегу озера продолжают выгружать строительный мусор. Фото: vk.com/ekorzn

ИСТОЧНИК KP.RU

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