«Никаких денег не получал»: бывший ректор РГУ в Рязани отрицает свою вину

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-29T15:32:22+03:00

На заседании по продлению домашнего ареста выяснилось, что Андрей Минаев дает показания, которые никак не назовешь признательными

Изменить размер текста: A A

29 мая в Советском районном суде рассматривают ходатайство следователя о продлении домашнего ареста бывшего ректора Рязанского государственного университета Андрея Минаева. Он, напомним, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее сообщалось, что руководство вуза, выплатив подчиненным поощрения, потребовали большую часть денег назад - якобы на представительские расходы для приема аккредитационной комиссии Рособрнадзора. Общий ущерб от махинаций оценили в 1,2 миллиона рублей.

На заседании прозвучала информация, что Минаев дает показания, которые никак не назовешь признательными. Он утверждает, что никаких денег от сотрудников вуза, выданных в качестве премий, не получал, «банкетов не проводил». Тем временем проректор Елена Кирьянова, отпущенная под подписку о невыезде, активно сотрудничает со следствием и изобличает бывшего руководителя.

ИСТОЧНИК KP.RU