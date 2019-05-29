Рязанца, воткнувшего нож в голову обидчика, осудили

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-29T14:06:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сараях вынесли приговор по делу об убийстве в поселке с живописным названием Зеркальные Пруды. Перед судом предстал 50-летний мужчина, забравший жизнь у своего знакомого во время пьяной ссоры.

Смягчающим обстоятельством для преступника стало аморальное поведение жертвы: собутыльник сначала одарил его «парой ласковых», а затем ударил не меньше двух раз. Оскорбленный взял со стола нож и воткнул его задире прямо в голову – лезвие проникло в полость черепа, повредив головной мозг, артерии и вены, что привело к массивной кровопотере и летальному исходу.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимому предстоит провести 8 лет в колонии строгого режима. При вынесении приговора также учитывались явка с повинной и сотрудничество со следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU