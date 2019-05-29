Вечером в Рязани массово отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-29T13:21:21+03:00

Водоснабжения не будет до утра следующего дня. Власти организуют подвоз воды

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В Рязани на десятке улиц до утра отключат холодную воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения – ремонт водопровода.

С 29 мая 20:00 до 30 мая 06:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Щорса, дома с 1 по 5, дома с 33 по 39 и с корпусами, д. 38а, д. 38/11, д. 33а (д/сад №116);

- ул. Нахимова, д. 1 (школа №57), д. 2а, д. 2б, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 19, д. 66, д. 66 корп. 1, д. 66 корп. 2, д. 68;

- ул. Мусоргского, д. 66, д. 68;

- ул. Котовского, д. 1/3;

- ул. Кутузова, д. 12 корп. 1, д. 46;

- ул. Ушакова, д. 2а, д. 2б;

- ул. Корнилова, д. 2а, д. 2б;

- ул. Гайдара, д. 2а;

- ул. Черновицкая, д. 19, д. 24 корп. 1, д. 26/43, д. 28, д. 28а, д. 30, д. 30а, д. 30б, д. 32, д. 32 корп. 1, д. 32 корп. 2, д. 32а (д/сад №145), д. 34, д. 34 корп. 1, д. 34 корп. 2, д. 34 корп. 3, д. 36, д. 38, д. 38 корп. 1, д. 38 корп. 2, д. 38 корп. 3, д. 54;

- ул. Гоголя, д. 45, д. 45 корп. 1, д. 45 корп. 2, д. 47;

- пос. Южный (частный сектор);

- пос. Сысоево (частный сектор).

Подвоз воды организуют с 21:00 по адресам: ул. Нахимова, д. 3 корп. 1 и ул. Черновицкая, д. 38.

Кроме того, до окончания ремонтных работ воды не будет по ул. Крупской, д. 15 корп. 1 (д/сад №115) и до 16:00 по ул. Стройкова, д. 49, ул. 6-я Линия, д. 18.

ИСТОЧНИК KP.RU