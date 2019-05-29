В Рязани выдали разрешение на строительство школы в Семчине
Она будет рассчитана на 1100 мест
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Администрация Рязани выдала собственному управлению капитального строительства разрешение на использование участка в районе улицы Княжье Поле под возведение школы. Постановление официально опубликовано 29 мая.
Стройку образовательного учреждения на 1100 мест могут начать в 2020 году и завершить в 2023-м. Его планируется спроектировать по аналогии со школой №75, открывшейся на Васильевском проезде в Песочне. Отметим, что аукцион на разработку проектной документации объявили осенью, однако затем отменили.
Площадь выделенного под новый объект участка – более 34 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU