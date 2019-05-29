2019-05-29T11:27:30+03:00
Происшествия

В рязанском поселке Тума автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде

Ребенок получил травмы
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Во вторник, 28 мая, в поселке Тума Клепиковского района произошло ДТП с участие 9-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок переезжал проезжую часть дороги, в это время его сбил автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 34-летний житель райцентра Рыбное.

Водитель, увидев ребенка на дороге, прибегнул к экстренному торможению, но остановить автомобиль не успел. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция напоминает, что передвигаться по проезжей части велосипедист может только после достижения им четырнадцати лет и при условии знаний Правил дорожного движения.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Также зафиксировано 24 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны шесть нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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