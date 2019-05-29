В рязанском поселке Тума автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
Во вторник, 28 мая, в поселке Тума Клепиковского района произошло ДТП с участие 9-летнего велосипедиста. По предварительной информации, ребенок переезжал проезжую часть дороги, в это время его сбил автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял 34-летний житель райцентра Рыбное.
Водитель, увидев ребенка на дороге, прибегнул к экстренному торможению, но остановить автомобиль не успел. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что передвигаться по проезжей части велосипедист может только после достижения им четырнадцати лет и при условии знаний Правил дорожного движения.
Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека. Также зафиксировано 24 происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержаны шесть нетрезвых водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»