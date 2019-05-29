Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи УЗИ-диагносты
Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей УЗИ-диагностов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата специалиста по УЗИ в Рязани составляет 49 тысяч рублей.
Для примера, в соседних городах врачи данной специализации получают следующие зарплаты:
- Владимир – 44 тысяч рублей;
- Тула – 47 тысяч рублей;
- Липецк и Тамбов – 40 тысяч рублей;
- Москва - 80 тысяч рублей в месяц.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи-хирурги
Сервис по поиску работу проанализировал среднемесячные заработные платы (подробнее).
Главврачи в Рязанской области зарабатывают от 44 до 153 тысяч рублей в месяц
Минздрав опубликовал средние зарплаты главных врачей региона (подробнее).
Рязаньстат: в регионе за год выросла средняя зарплата, но не у всех
Служба государственной статистики привела данные по заработной плате за первый квартал этого года (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU