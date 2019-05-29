Стало известно, сколько в Рязани зарабатывают врачи УЗИ-диагносты

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-29T11:25:21+03:00

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Сервис по поиску работы Superjob проанализировал зарплаты врачей УЗИ-диагностов в 70 крупнейших городах России, в том числе в нашем городе. Согласно полученным данным, среднемесячная зарплата специалиста по УЗИ в Рязани составляет 49 тысяч рублей.

Для примера, в соседних городах врачи данной специализации получают следующие зарплаты:

- Владимир – 44 тысяч рублей;

- Тула – 47 тысяч рублей;

- Липецк и Тамбов – 40 тысяч рублей;

- Москва - 80 тысяч рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU