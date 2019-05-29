Полиция Рязани задержала подозреваемого в кражах из открытых офисов мужчину

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-29T09:49:00+03:00

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Сотрудники ОМВД России по Октябрьскому району Рязани установили личность, разыскали и задержали 27-летнего жителя области, подозреваемого в трех кражах компьютерного оборудования и денег из открытых офисных помещений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию в начале апреля обратились работники организации, арендующей кабинеты в одном из офисных центров Рязани. По их словам, в конце рабочего дня из оставленного на несколько минут без присмотра офиса пропали два ноутбука. В конце месяца с аналогичным заявлением обратились работники другой фирмы – пропали оставленные в ящике стола 23 тысячи рублей. Сотрудники всего на несколько минут вышли из офиса в соседнюю комнату, а когда вернулись, то денег уже не было.

В ходе расследования оперативники опросили работников и посетителей этих офисных зданий и выяснили, что к хищениям причастен один и тот же человек. Сведения о внешности этого незнакомца дополняли друг друга, и сотрудники полиции смогли составить подробный портрет злоумышленника. Они узнали 27-летнего жителя Пронского района, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Разыскать злоумышленника было непросто, мужчина в начале года сменил место жительства и по адресу регистрации не появлялся. Тем не менее, полицейские нашли его коллег, с которыми он вместе посменно работал в Рязани, а затем разыскали и задержали самого 27-летнего прончанина. Выяснилось, что задержанный причастен к еще одной краже из офиса, из которого в начале мая из опустевшего опять же «на минутку» кабинета рязанского предпринимателя похитили ноутбук и тысячу рублей.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU