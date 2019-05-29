На провальную программу «Доступная парковка» в Рязани хотят выделить еще денег
В Рязани хотят выделить почти 4 миллиона рублей «на завершение благоустройства парковочного пространства». С таким предложением на заседании профильного комитета Рязгордумы выступил начальник городского управления благоустройства Вячеслав Несин при распределении 57 миллионов рублей, поступающих в местный бюджет.
Речь идет о создании бесплатных машиномест во дворах, а именно – о программе «Доступная парковка», которая в 2018 году откровенно провалилась. Как сообщалось ранее, подрядчики более чем 90 из 123 объектов ООО «Ряззеленстрой» и ООО «Капиталстрой» не выполнили свои обязательства, из-за чего контракты с ними были расторгнуты.
Несин утверждает, что сейчас имеются проблемы с 24 дворами.
- Вопросы с подрядчиками планируют решать в судебном порядке, - пишет с его слов пресс-служба Думы.
Инициатива о выделении дополнительных средств вызвала о депутатов немало вопросов. Они попросили представителя администрации предоставить к следующему заседанию более подробную информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU