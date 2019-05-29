На провальную программу «Доступная парковка» в Рязани хотят выделить еще денег

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-29T09:43:26+03:00

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В Рязани хотят выделить почти 4 миллиона рублей «на завершение благоустройства парковочного пространства». С таким предложением на заседании профильного комитета Рязгордумы выступил начальник городского управления благоустройства Вячеслав Несин при распределении 57 миллионов рублей, поступающих в местный бюджет.

Речь идет о создании бесплатных машиномест во дворах, а именно – о программе «Доступная парковка», которая в 2018 году откровенно провалилась. Как сообщалось ранее, подрядчики более чем 90 из 123 объектов ООО «Ряззеленстрой» и ООО «Капиталстрой» не выполнили свои обязательства, из-за чего контракты с ними были расторгнуты.

Несин утверждает, что сейчас имеются проблемы с 24 дворами.

- Вопросы с подрядчиками планируют решать в судебном порядке, - пишет с его слов пресс-служба Думы.

Инициатива о выделении дополнительных средств вызвала о депутатов немало вопросов. Они попросили представителя администрации предоставить к следующему заседанию более подробную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU