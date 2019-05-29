На подготовку к отопительному сезону в Рязанской области потратят почти 7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-29T09:00:08+03:00

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На подготовку Рязанской области к предстоящему отопительному сезону планируется затратить около 6,9 млрд рублей. Об этом стало известно во время заседания регионального правительства. В эту сумму входят деньги областного бюджета, предприятий ТЭК и ЖКХ и средства инвесторов.

Губернатор Николай Любимов отметил, что региону предстоит выполнить много важных задач, в том числе контролировать сроки выполнения мероприятий плана по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 года.

— Паспорта готовности получили в два раза больше муниципальных образований (63%), чем это было раньше, в 2019 году этот показатель планируется увеличить до 76%, — подчеркнул Любимов.

По словам главы региона, в регионе уменьшилось число аварийных ситуаций на магистральных трассах.

— Изношенность сетей велика, и мы обязательно должны заниматься решением этого глобального вопроса. Иначе наши службы будут вынуждены раскапывать отремонтированные дороги, и мы получим огромное количество аварий через несколько лет, поскольку показатель износа сетей подойдет к 100%, – сказал Николай Любимов. – Но в Рязанской области такого процента износа инженерной инфраструктуры уже не будет. У нас есть программа с четким планом и финансированием, которая позволит решить эту проблему на ближайшие десятилетия, а у людей не будет негатива в плане обеспечения тепло- и водоснабжением, а также водоотведением, чем мы тоже занимаемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU