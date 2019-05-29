На ремонт дорог Рязани выделили более 600 миллионов рублей - участки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-05-29T12:11:10+03:00

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28 мая на заседании профильного комитета Рязгордумы обсудили изменения в бюджет на 2019 год. Из более чем 700 миллионов рублей, поступивших из областной казны, 620 миллионов направят на дорожные работы.

Капитально отремонтировать на дополнительные средства планируется Сережин переулок, Васильевский проезд и улицу Кальную.

Также ремонт пройдет на участках улиц Новослободской, Почтовой, Чкалова, Подгорной, Либкнехта, Грибоедова, 1-й Красной, Садовой, Гагарина, Спортивной, Связи, Свободы, 10-я Линия, Старореченской и Московского шоссе.

- Список улиц был сформирован с учетом мнения жителей и предписаний надзорных органов, - пояснили в пресс-службе Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU