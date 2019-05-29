2019-05-29T06:48:46+03:00
Происшествия

В центре Рязани мужчина с ножом напал на группу мотоциклистов

Дорожный конфликт произошел на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной [видео]
Якоы РЫКОВ
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Фото: "дороги Рязани".Фото: "дороги Рязани".
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Вечером 28 мая в центре Рязани на группу мотоциклистов напал водитель с ножом. Видео с инцидентом выложили на канале «Дороги Рязани». Конфликт произошел на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

«Товарищ на Mazda обогнал по встречной полосе у ТЦ «Барс» и подрезал мотоциклистов. На вопрос мотоциклиста, после того как он подъехал к пассажирской двери, почему гость себя так ведет, последовал плевок на мотоцикл и заваливание байка дверью. Дальше все ясно. Оба товарища синие, машину бросили и убежали», — прокомментировал под видео один из очевидцев происшествия.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, однако никто из участников инцидента заявление в правоохранительные органы не писал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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