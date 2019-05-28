2019-05-28T18:22:33+03:00
Происшествия

Рязанцев предупредили о ливнях и граде

Опубликовано второе за день метеопредупреждение
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во второй половине дня вторника, 28 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на региональный гидрометцентр, опубликовало второе за день метеопредупреждение.

Если утром рязанцев предупреждали о жаре, то на этот раз – о ливневых дождях и граде. Отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

Жителей и гостей региона просят соблюдать элементарные меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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