Рязанцев предупредили о ливнях и граде

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-28T18:22:33+03:00

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Во второй половине дня вторника, 28 мая, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на региональный гидрометцентр, опубликовало второе за день метеопредупреждение.

Если утром рязанцев предупреждали о жаре, то на этот раз – о ливневых дождях и граде. Отмечается, что возможно усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

Жителей и гостей региона просят соблюдать элементарные меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU