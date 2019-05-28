2019-05-28T17:51:42+03:00
Происшествия

Отец рязанского мальчика, случайно убившего сверстника, в соцсетях хвастался фотографией сына с ружьем

Снимки ребенка с ружьем до сих пор доступны в социальных сетях
Константин МОГИЛИН
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Рязанский мальчик, случайно застреливший своего сверстника из отцовского охотничьего ружья, держал оружие далеко не впервые. Об этом сообщает ИА «SM-News» со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, отец ребенка, работающий директором одного из рязанских интернатов, не следил должным образом за своим арсеналом.

- Как такой человек может руководить образовательным учреждением после того, что он собственного сына не смог воспитать человеком. Отец гордо выставляет в соцсетях фото ребенка с оружием в руках в 6 лет (на фото ребенок держит пневматическое ружье - Ред.), мальчик прекрасно знал, как заряжать ружье, где лежат ключи от сейфа и патроны были в общем доступе. Халатность человека - убила ребенка. Это была не случайность, - сообщил собеседник агентства.

Напомним, трагедия произошла 14 мая, в одной из квартир Рязани. Следственным комитетом РФ по Рязанской области установлено, что трое школьников после учебы пришли в гости к одному из мальчиков. Тот, желая показать одноклассникам отцовское охотничье ружье, достал оружие из сейфа. В ходе осмотра произошел непроизвольный выстрел, причинивший смертельную рану 10-летнему школьнику.

Возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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