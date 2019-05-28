2019-05-28T17:12:04+03:00
Общество

Рязанцы простились с бывшим директором приборного завода Александром Червяковым

Почетного гражданина, заслуженного машиностроителя России похоронили на Скорбященском кладбище
Александр РАДЫГИН
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Фото: Рязанская городская Дума.Фото: Рязанская городская Дума.
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В Рязани простились с Почетным гражданином города и области Александром Николаевичем Червяковым, сообщает пресс-служба гордумы. Церемония прощания с бывшим директором приборного завода состоялась в спортивном комплексе предприятия.

«Работа Александра Николаевича на посту генерального директора пришлась на период сложнейшей экономической обстановки в стране. Им были заключены выгодные контракты по военно-техническому сотрудничеству, выполнение которых позволило провести значительное техническое перевооружение производства», — говорится в сообщении.

Проститься с Александром Червяковым пришли сотрудники завода, представители органов власти, общественных организаций, предприятий и учреждений. От депутатского корпуса Рязанской городской Думы слова соболезнования родным и близким выразили зампредседателя гордумы Дмитрий Панкин и депутат Дмитрий Володин.

Похоронили Александра Червякова на Скорбященском кладбище.

Напомним, Александр Николаевич Червяков ушел из жизни 26 мая в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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