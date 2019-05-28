2019-05-28T17:00:17+03:00
Общество

Студентка София Тимакова стала «Мисс РГУ 2019»

В Рязани подвели итоги университетского конкурса [видео]
Яков РЫКОВ
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Фото: Студенческий Клуб РГУ имени С.А. Есенина.Фото: Студенческий Клуб РГУ имени С.А. Есенина.
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27 мая в Рязани подвели итоги конкурса «Мисс РГУ 2019», сообщается в группе «Студенческий клуб РГУ имени Есенина». В этом году победителем конкурса стала студентка второго курса института психологии, педагогики и социальной работы София Тимакова.

Первой Вице-мисс РГУ, по мнению жюри, стала студентка третьего курса филфака Валерия Чистякова, второй Вице-мисс — Милена Бадалян (третий курс юрфака).

Приз зрительских симпатий достался студентке второго курса экономического факультета Карине Рубцовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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