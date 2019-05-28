В Рязани изменится график работы центра «УмКа»
Изменения в расписании информационно-справочного центра вступят с 1 июня
Изменить размер текста:
Для повышения качества обслуживания рязанцев, а также в связи с увеличением потока посетителей, в областном центре изменится режим работы информационно-справочного центра «УмКа». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 1 июня расписание работы Центра будет следующим:
- понедельник: 08:30-18:00;
- вторник: 08:30-19:00;
- среда: 09:00-19:00;
- четверг: 08:30-19:00;
- пятница: 08:30-18:00;
- суббота-воскресенье: выходные дни.
КУДА ЗВОНИТЬ?
По вопросам работы транспортных карт «УмКа» можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-02-62.
ИСТОЧНИК KP.RU