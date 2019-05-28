2019-05-28T15:12:46+03:00
Общество

В Рязани изменится график работы центра «УмКа»

Изменения в расписании информационно-справочного центра вступят с 1 июня
Яков РЫКОВ
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Для повышения качества обслуживания рязанцев, а также в связи с увеличением потока посетителей, в областном центре изменится режим работы информационно-справочного центра «УмКа». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 1 июня расписание работы Центра будет следующим:

- понедельник: 08:30-18:00;

- вторник: 08:30-19:00;

- среда: 09:00-19:00;

- четверг: 08:30-19:00;

- пятница: 08:30-18:00;

- суббота-воскресенье: выходные дни.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам работы транспортных карт «УмКа» можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-02-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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