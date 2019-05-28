«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-28T19:02:24+03:00

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«Ростелеком» поддержал IX Открытый областной семейный фестиваль «Во!СемьЯ». Цифровой провайдер организовал площадку, где каждый мог проявить себя в интересных творческих заданиях: пройти квест, найти камеры с помощью карты «в заколдованном лесу», спеть в караоке и вылепить символ компании из теста. После прохождения заданий все участники получили памятные призы. «Во!СемьЯ» ежегодно проводится при поддержке Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. В фестивале приняли участие более 7 тысяч рязанцев.

На фестивале се мьи соревновались в традиционных конкурсных испытаниях: дефиле колясок «Тюнинг шоу», «Слингомода», конкурс боди-арта «Животики», «Наши папаши». Появились и новые категории, такие как «Семейный костюм», «Фокус-покус», «Руки мастера». «Ростелеком» вручил победителям ценные призы: камеру видеонаблюдения, 4G модем и портативную колонку.

— Семья – самое дорогое, что есть у человека. Семья – это забота, защита, психологический комфорт. Такие фестивали показывают, что у детей и родителей есть общие интересы, которые раскрывают лучшие стороны их отношений, — комментирует директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. — Мы поддерживаем рязанские семьи в их творческом проявлении и рады стать партнёрами фестиваля, который не имеет аналогов в Рязани и области. Понимая, что среди абонентов «Ростелекома» много родителей, мы заботимся об их спокойствии и обеспечиваем комфортное цифровое пространство для всей семьи. Сервис «Родительский контроль» позволяет защищать ребенка от нежелательного контента и отслеживать его местоположение.

Услуга «Родительский контроль» эффективно справляется с кибератаками и фильтрует ресурсы с неприемлемым содержимым. В том числе родители могут отслеживать действия юных пользователей в интернете, их активность в социальных сетях и текущее местоположение. Сервис можно активировать в Личном кабинете и установить на любых устройствах, с которых ребенок выходит в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU