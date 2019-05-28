2019-05-28T13:54:05+03:00
Общество

Один из рязанских судов попал под комплексную проверку

Судебный департамент изучил организацию работы аппарата, хранение вещдоков и многое другое
Александр РАДЫГИН
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Спасский районный суд попал под двухдневную комплексную проверку, сообщает пресс-служба управления судебного департамента Рязанской области. Как, сообщают в ведомстве, специалисты департамента проверили ведение судебного делопроизводства, документов статистической отчетности и первичного учета.

Кроме того, работники судебного департамента изучили организацию работы с обращениями граждан, архивного дела, приема, учета и хранения вещдоков, а также работу финансово-хозяйственной деятельности, кадрового делопроизводства и прохождения государственной гражданской службы.

По результатам проверки работники аппарата суда получили методические рекомендации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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