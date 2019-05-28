2019-05-28T11:58:56+03:00
Общество

В программе «Земский учитель» смогут участвовать все категории работников образования

Активисты партийного проекта «Новая школа» организовали широкое обсуждение инициативы
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Координатор партпроекта «Новая школа», член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова направила в правительство РФ пакет предложений для включения в программу «Земский учитель».

— Для реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию активисты партпроекта «Новая школа» организовали в регионах широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ, — отметила Аршинова.

В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, психологов, социальных педагогов.

По словам регионального координатора партпроекта «Новая школа», депутата Госдумы Елены Митиной, вопрос реализации программы «Земский учитель» — она стартует с 2020 года — обсуждался на многих тематических встречах парламентария с педагогической общественностью в районных центрах и сельских поселениях. Отмечалось, что, несмотря на своевременность и нужность данной инициативы, немаловажным условием для решения кадровой проблемы в сельских образовательных учреждениях является комплексное развитие сельских территорий.

В рамках «Земского учителя» предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги.

Как сообщила Елена Митина, в Рязанской области есть потребность более чем в 300 педагогах.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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