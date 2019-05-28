2019-05-28T11:35:06+03:00
Происшествия

В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Александр РАДЫГИН
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 16 мая 60-летний житель Сасова, работая по найму, демонтировал бетонные блоки – основание фундамента бывших сельскохозяйственных строений в селе Кошибеево. Во время подкопа на находившегося в траншее мужчину обрушилась кирпичная стена.

В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Допрошенный в качестве подозреваемого наниматель вину в причинении смерти по неосторожности признал. Мужчина уже дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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