В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:32 2019-05-28T11:35:06+03:00

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Следователи Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 16 мая 60-летний житель Сасова, работая по найму, демонтировал бетонные блоки – основание фундамента бывших сельскохозяйственных строений в селе Кошибеево. Во время подкопа на находившегося в траншее мужчину обрушилась кирпичная стена.

В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался по дороге в больницу.

Допрошенный в качестве подозреваемого наниматель вину в причинении смерти по неосторожности признал. Мужчина уже дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU