Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом
Завершилось расследование смертельного конфликта возле одного из кафе в Рязани. Обвиняемый по делу – 50-летний горожанин, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.
4 декабря 2018 года незнакомые друг с другом пьяные мужчины что-то не поделили и решили «поговорить». Один ударил по лицу другого, отчего тот неудачно упал и скончался от полученных травм.
После задержания участник драки стал настаивать, что к смерти оппонента не причастен, однако позже во всем сознался. Его действия квалифицировали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU