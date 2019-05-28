Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-28T10:47:50+03:00

Он признался в содеянном, хотя сначала свою вину отрицал

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Завершилось расследование смертельного конфликта возле одного из кафе в Рязани. Обвиняемый по делу – 50-летний горожанин, сообщает пресс-служба областного СУ СКР.

4 декабря 2018 года незнакомые друг с другом пьяные мужчины что-то не поделили и решили «поговорить». Один ударил по лицу другого, отчего тот неудачно упал и скончался от полученных травм.

После задержания участник драки стал настаивать, что к смерти оппонента не причастен, однако позже во всем сознался. Его действия квалифицировали по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU