2019-05-28T10:13:02+03:00
Происшествия

На пожаре под Рязанью серьезно пострадала женщина

Пожилая жительница Рыбного госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом
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Вечером 27 мая на улице Березовой в городе Рыбное горела квартира в двухэтажном кирпичном доме. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара с предварительным диагнозом отравление угарным газом и ожог ног госпитализирована хозяйка – женщина 1946 года рождения.

На вызов, поступивший в 20.54, выезжали 5 человек личного состава на 2 пожарных автомобилях. До других жилых помещений пламя не добралось - его потушили.

Отметим, что на минувшей неделе, 20-26 мая, в результате пожаров не пострадал ни один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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