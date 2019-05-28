Проект реконструкции здания на улице Почтовой в Рязани оценит госинспекция

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-28T09:38:34+03:00

Здание расположено во дворе и примыкает к объекту культурного наследия. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Часть дома, отданная под нужды минфина, не является охраняемым памятником, но примыкает к нему

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Здание на улице Почтовой в Рязани, где планируют разместить подразделения регионального минфина и подведомственный ему Центр бухгалтерского учета, не является объектом культурного наследия (ОКН). Такой статус имеет только часть дома №59 – та, которая включена в ансамбль Подбелки и выходит на нее фасадом. Так ответила на запрос «Комсомольской правды» Госинспекция по охране ОКН Рязанской области.

Так как у ОКН тот же адрес, многие подумали, что реконструировать собираются его.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Напомним, при реконструкции здания, о котором идет речь в аукционной документации, заказчик допускает надстройку третьего этажа, расширение оконных проемов, устройство вентилируемого фасада. Вместе с тем разработка проекта требует оценки воздействия работ на «благоприятное восприятие ОКН в его исторической среде», и этот раздел будет согласовываться с инспекцией.

- В рамках проведения историко-культурной экспертизы будет дана оценка воздействия планируемых работ на ОКН, - сообщил «Комсомольской правде» начальник инспекции Денис Зайцев.

Помимо реконструкции на участке планируется снести гаражи и провести благоустройство с озеленением территории, пешеходными дорожками, уличным освещением и малыми архитектурными формами.

Эти гаражи планируют снести с последующим благоустройством.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ИСТОЧНИК KP.RU