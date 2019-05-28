2019-05-28T09:38:34+03:00
Общество

Проект реконструкции здания на улице Почтовой в Рязани оценит госинспекция

Часть дома, отданная под нужды минфина, не является охраняемым памятником, но примыкает к нему
Сергей ЛАЗУТИН
Поделиться:
Здание расположено во дворе и примыкает к объекту культурного наследия.Здание расположено во дворе и примыкает к объекту культурного наследия.Фото: Сергей ЛАЗУТИН
Изменить размер текста:

Здание на улице Почтовой в Рязани, где планируют разместить подразделения регионального минфина и подведомственный ему Центр бухгалтерского учета, не является объектом культурного наследия (ОКН). Такой статус имеет только часть дома №59 – та, которая включена в ансамбль Подбелки и выходит на нее фасадом. Так ответила на запрос «Комсомольской правды» Госинспекция по охране ОКН Рязанской области.

Так как у ОКН тот же адрес, многие подумали, что реконструировать собираются его. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Так как у ОКН тот же адрес, многие подумали, что реконструировать собираются его.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Напомним, при реконструкции здания, о котором идет речь в аукционной документации, заказчик допускает надстройку третьего этажа, расширение оконных проемов, устройство вентилируемого фасада. Вместе с тем разработка проекта требует оценки воздействия работ на «благоприятное восприятие ОКН в его исторической среде», и этот раздел будет согласовываться с инспекцией.

- В рамках проведения историко-культурной экспертизы будет дана оценка воздействия планируемых работ на ОКН, - сообщил «Комсомольской правде» начальник инспекции Денис Зайцев.

Помимо реконструкции на участке планируется снести гаражи и провести благоустройство с озеленением территории, пешеходными дорожками, уличным освещением и малыми архитектурными формами.

Эти гаражи планируют снести с последующим благоустройством. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Эти гаражи планируют снести с последующим благоустройством.Фото: Сергей ЛАЗУТИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В программе «Земский учитель» смогут участвовать все категории работников образования
В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина
51-летний житель Карелии устроил серьезное ДТП в Рязани
На Рязанскую область надвигается сильная жара
Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом
На пожаре под Рязанью серьезно пострадала женщина
Эксперты объяснили, почему на железнодорожных переездах Рязанской области много ДТП
Рязанcкий градоначальник не имеет личного автомобиля, ездит на велосипеде
На девяти улицах Рязани три дня будут отключать электричество
В Рязани к купальному сезону откроют шесть городских пляжей
В соцести выложили видео жестокого избиения мужчины в Рязани
На 88-ом году жизни скончался бывший директор рязанского приборного завода
В Рязанской области задержали криминальный дуэт по подозрению в краже рельсов
«Ростелеком» предлагает рязанцам бесплатные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
Рязанец решил поговорить с полицией и... был осужден за пьяную езду
Рязанцы пытаются устранить последствия капитального ремонта дома
В Рязанской области началась Неделя бережливого и эффективного управления
Рязанец, придя к матери, пытался задушить сестру и угрожал «всех прирезать»
В Рязанской области по вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя девушка
Рязанская область оказалась в пятом десятке рейтинга социальности бюджетов
Рязанец через суд взыскал со страховщиков недоплаченные деньги
В рязанском селе при странных обстоятельствах погиб мотоциклист
Из-за ремонта путей в Рязани отменили несколько электричек
В рязанском Окском заповеднике родился первый в 2019 году зубренок
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного этапа ЕГЭ
Рязанский мальчик, получивший 80% ожогов тела от удара током на крыше вагона, скончался