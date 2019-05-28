2019-05-28T11:39:56+03:00
Происшествия

Эксперты объяснили, почему на железнодорожных переездах Рязанской области много ДТП

В 2018 году в регионе на переездах погибли 23 человека, в этом году – уже двое
Александр РАДЫГИН
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За прошедший период 2019 года на железнодорожных переездах в Рязанской области произошло 11 ДТП, в результате которых пять человек пострадали, двое погибли, сообщает пресс-служба регионального минтранса со ссылкой на МЖД. За аналогичный период 2018 года произошло 21 ДТП, при которых пострадали 19 человек, в том числе восемь смертельно.

Всего в 2018 году на железнодорожных переездах погибли 15 человек, а годом ранее – 23 человека.

«Все ДТП допущены на переездах без дежурного работника и отнесены по ответственности за водителями транспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным специалистов, большая часть ДТП происходит на железнодорожных переездах с низкой интенсивностью движения автотранспортных средств (не более 1500 единиц автотранспорта в сутки суммарно в двух направлениях). Такие дороги ведут к небольшим населенным пунктам, не имеющим альтернативных объездных путей. В этих случаях ежедневный проезд через железнодорожный переезд вызывает у водителей элемент привыкания с последующей потерей бдительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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