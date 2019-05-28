Рязанcкий градоначальник не имеет личного автомобиля, ездит на велосипеде

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-28T12:31:37+03:00

На сайте администрации города опубликованы данные о доходах чиновников за 2018 год

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Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов задекларировал за прошлый год доход в 2 миллиона 199 тысяч 318 рублей 02 копейки. Доход его супруги – 880 тысяч рублей. На сайте администрации Рязани опубликованы данные о доходах чиновников за 2018 год.

В собственности у Карабасова часть квартиры площадью 111,7 квадратных метров ( в собственности его супруги), а также нежилое помещение размером 72,5 квадратных метра. В пользовании квартира в 70 квадратных метров, автомобиля не имеет. Супруга Карабасова управляет Toyota Land Cruiser 150 Prado.

- Я сама видела, как на Пасху мэр Рязани с букетиком цветов проехал в сторону кладбища на велосипеде, и очень этому удивилась, что такой высокопоставленный чиновник не ездит на машине, - рассказала недавно жительница Солотчи, где проживает и.о. главы городской администрации.

Заместитель Карабасова Сергей Савин также не является, судя по декларации, заядлым автолюбителем – он довольствуется служебным авто. Его доход составил чуть более, 1,8 млн. рублей.

Еще один заместитель главы горадминистрации Игорь Тишин ездит на Mazda CX5, доходы его также сопоставимы с суммами, указанными другими топ-менеджерами городской администрации (примерно 1,9 млн. рублей).

Ни один чиновник не указал в своей декларации элитную недвижимость ни у себя, ни у близких родственников. Примечательно, что в списке отсутствуют данные о руководителе аппарата Сергее Пашкевиче, который находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU