В соцести выложили видео жестокого избиения мужчины в Рязани
В социальной сети Instagram в аккаунте rzn_life опубликовано видео избиения мужчины. На кадрах видно, как молодой человек руками и ногами жестоко избивает человека. Пострадавший не пытается сопротивляться. только кричит и просит о помощи.
«В Рязани избили мужчину. Как видно на видео, избиение происходит ночью, мужчина просит о помощи. Подробности уточняются», - говорится в сообщении под видео.
Как сообщили «Комсомолке» в региональном УМВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит установить, где, когда и при каких обстоятельствах было снято видео, а также установить личности всех фигурантов.
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Ночное избиение мужчины в Рязани.Источник видео: https://www.instagram.com/rzn_life/
ИСТОЧНИК KP.RU