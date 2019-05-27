В соцести выложили видео жестокого избиения мужчины в Рязани

27 Май 23:54 2019-05-27T23:59:17+03:00

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В социальной сети Instagram в аккаунте rzn_life опубликовано видео избиения мужчины. На кадрах видно, как молодой человек руками и ногами жестоко избивает человека. Пострадавший не пытается сопротивляться. только кричит и просит о помощи.

«В Рязани избили мужчину. Как видно на видео, избиение происходит ночью, мужчина просит о помощи. Подробности уточняются», - говорится в сообщении под видео.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном УМВД, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит установить, где, когда и при каких обстоятельствах было снято видео, а также установить личности всех фигурантов.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/711332" frameborder="0"></iframe> Ночное избиение мужчины в Рязани.Источник видео: https://www.instagram.com/rzn_life/

ИСТОЧНИК KP.RU