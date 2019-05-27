Рязанец решил поговорить с полицией и... был осужден за пьяную езду

СЕГОДНЯ 16:49 2019-05-27T17:07:04+03:00

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Прокуратурой Спасского района 20 мая поддержано гособвинение в отношении жителя Рязани. Он повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А эти действия подпадают под статью 264.1 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина отдыхал в Спасском районе, где после обильных алкогольных возлияний решил покататься на принадлежащим ему автомобиле УАЗ. На дороге он увидел полицейских, к которым из-за праздного любопытства подъехал и стал интересоваться, почему они приехали в деревню. В ходе беседы сотрудники полиции заподозрили мужчину в том, что он, мягко говоря, не совсем трезв, и в этом состоянии сел за руль. Затем они вызвали наряд ДПС. При освидетельствовании подозрения подтвердились. К тому же выяснилось, что мужчина уже привлекался за административное правонарушение, предусмотренное статьей 12.8 КоАП РФ.

Было проведено расследование, уголовное дело в отношении чрезмерно любопытного водителя направлено в Спасский райсуд. Там подсудимый пытался создать себе алиби. Он заявил, что он не мог управлять автомобилем из-за его технической неисправности, а сотрудники полиции его оговорили. Несмотря на доводы адвоката, районная прокуратура смогла доказать суду виновность.

Таким образом, житель г.Рязани признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU