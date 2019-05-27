В Рязанской области началась Неделя бережливого и эффективного управления

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-27T15:56:05+03:00

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О том, как удается экономить время и средства органам государственной власти, рассказали главы региональных министерств на заседании Координационного совета по бережливому производству. Оно прошло 27 мая в региональном правительстве, и об этом написали журналисты ИД «Пресса».

– Удалось оптимизировать процесс обучения и повышения квалификации сотрудников, – рассказал руководитель аппарата Правительства Рязанской области Виталий Игнатенко. – Отпала необходимость выезжать в другие регионы, мы сэкономили не только время, но средства – более миллиона рублей. Переход на электронный документооборот позволил увеличить полезный коэффициент работы, а также сократить расходы на бумагу и краску для картриджей.

Министр труда и соцзащиты населения региона Валерий Емец рассказал, что удалось на 15 минут сократить время предоставления архивных справок и с 2 часов до 20 минут – время перерегистрации граждан в ЦЗН. Его подчиненные на 50 минут уменьшили время ожидания услуги по профориентации для людей с ОВЗ.

Итоги подведут 31 мая, а лучших участников проекта наградят.

ИСТОЧНИК KP.RU