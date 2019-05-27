Рязанец, придя к матери, пытался задушить сестру и угрожал «всех прирезать»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-05-27T15:03:48+03:00

Полиция хотела привлечь его за угрозы, но после вмешательства прокуратуры и СК он ответит еще и за покушение

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Житель рязанского села Подвязье пойдет под суд за покушение на убийство и угрозу расправой. Свой гнев 41-летний мужчина направил на близких родственников.

Семейный конфликт, который чуть не закончился трагически, произошел в доме матери подсудимого. Поводом стал беспорядок, который там якобы устроили дети сестры. Напившийся безработный сельчанин стал срывать со стен фотографии в рамках и разбивать их об пол. Пытавшуюся остановить его сестру буян повалил на диван, придавил коленом и начал душить, говоря при этом «Я тебя убью».

Услышав крик о помощи, мать забежала в комнату и ударила сына по спине. Когда жертве удалось освободиться, родственничек заявил, что всех прирежет, и направился на кухню за ножом. Однако женщины вместе смогли вытолкать неадекватного пьяницу за дверь и запереться.

Изначально полиция квалифицировала действия преступника просто как угрозу убийством. Прокуратура посчитала, что ошибочно. Чтобы защитить права потерпевших, дело сначала вернули дознавателю, а затем передали в Следственный комитет, где признали факт покушения.

ИСТОЧНИК KP.RU