2019-05-27T14:58:04+03:00
Происшествия

В Рязанской области по вине нетрезвого водителя погибла 16-летняя девушка

ДТП произошло в Шиловском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В субботу, 25 мая, в Шиловском районе на дороге, ведущей в деревню Федосеево, произошло смертельное ДТП. 24-летний житель Спасского района, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, не справился с управлением и опрокинул автомобиль в левый по ходу движения кювет.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончалась 16-летняя пассажирка машины. Водитель и 14-летний пассажир получили менее тяжелые травмы – им была оказана медицинская помощь.

Инспектора выяснили, что молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – степень опьянения составила 0,415 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также, по предварительной информации, ни один из находившихся в автомобиле людей не был пристегнут ремнями безопасности.

По данному ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие пятницу, субботу, воскресенье в регионе зарегистрировано 14 ДТП, в которых два человека погибли и 25 получили травмы. Также отмечено 66 происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Задержано 26 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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