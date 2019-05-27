Рязанская область оказалась в пятом десятке рейтинга социальности бюджетов

СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-27T13:24:00+03:00

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Рязанская область стала 44-й в России по социальным расходам консолидированного бюджета из расчета на одного жителя. Рейтинг опубликовало РИА Новости.

К указанной категории расходов составители наряду с социальной политикой отнесли здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт. В Рязанской области на эти цели в 2018 году потратили 67,1% всей казны, а на каждого рязанца пришлось 41,2 тысячи рублей – на 14,5% больше, чем в 2017-м.

- Рейтинг показывает, что разрыв в объемах социальных расходов из консолидированных бюджетов, скорректированных на индекс бюджетных расходов, в регионах-лидерах и аутсайдерах отличается более чем в 4,5 раза, - подытожили составители.

На первых строчках оказались Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область, а в «подвале» - Якутия, Камчатский край и Чукотка.

ИСТОЧНИК KP.RU