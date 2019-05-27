2019-05-27T12:32:45+03:00
Общество

В рязанском Окском заповеднике родился первый в 2019 году зубренок

Мама «показала» людям свою дочку 22 мая
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: Екатерина Цибизова.Фото: Екатерина Цибизова.
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Май-июнь – традиционное время увеличения поголовья зубров в Окском заповеднике. В этом году первый зубренок появился на свет 15 мая. Именно в этот день одна из зубриц не пришла на кормовую площадку в загоне №4. Несколько дней звероводы искали самку в лесу, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. На седьмой день – 22 мая – мама сама «показала» дочку людям. Зубренок к этому времени заметно окреп и лихо бегал между сородичей.

Руководитель зубрового питомника, старший научный сотрудник заповедника Екатерина Цибизова сделала несколько фотографий зубренка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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