Не платившего зарплату директора рязанского ООО дисквалифицируют

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-27T09:04:08+03:00

В михайловском «Агроресурсе» работников обделяют не в первый раз

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Прокуратура обратилась в суд по поводу невыплаты заработной платы в ООО «Агроресурс», которое зарегистрировано в Михайловском районе. 10 работникам там задолжали около 137 тысяч рублей.

Аналогичные нарушения трудового законодательства предприятие уже допускало. На этот раз правоохранители добиваются дисквалификации генерального директора.

- Административное производство направлено для рассмотрения мировому судье и находится в его производстве, - говорится в релизе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU