Не платившего зарплату директора рязанского ООО дисквалифицируют
В михайловском «Агроресурсе» работников обделяют не в первый раз
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Прокуратура обратилась в суд по поводу невыплаты заработной платы в ООО «Агроресурс», которое зарегистрировано в Михайловском районе. 10 работникам там задолжали около 137 тысяч рублей.
Аналогичные нарушения трудового законодательства предприятие уже допускало. На этот раз правоохранители добиваются дисквалификации генерального директора.
- Административное производство направлено для рассмотрения мировому судье и находится в его производстве, - говорится в релизе областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU