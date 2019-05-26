В Рязани прошел военно-спортивный турнир «В память о погибших спецназовцах»

26 Май 17:35 2019-05-26T17:35:59+03:00

В нем приняли участие десантники, курсанты академии ФСИН и судебные приставы

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Рязанская региональная общественная организация «Инклюзивный военно-патриотический клуб «Десантное братство» уже в седьмой раз провела турнир «В память о погибших спецназовцах». Он прошел в воскресенье, 26 мая, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ).

В этом году в соревнованиях приняли участие по четыре команды от батальонов РГВВДКУ и факультетов Академии ФСИН России, дружина 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка и одна команда от УФССП России по Рязанской области.

Соперничали участники соревнований в пяти видах: комплексно-силовые упражнения; рывок гири 24 кг; силовое упражнение на перекладине; военизированная эстафета; перетягивание каната. Переходящий кубок «В память о погибших спецназовцах» и главный приз –музыкальный центр — завоевали гвардейцы 137 парашютно-десантного Рязанского полка.

ИСТОЧНИК KP.RU