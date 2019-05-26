ЖФК «Рязань-ВДВ» крупно проиграл столичному «Локомотиву»

26 Май 15:52 2019-05-26T19:59:02+03:00

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Второй круг чемпионата для рязанских «десантниц» начался с провального матча. ЖФК «Рязань-ВДВ» проиграл столичному «Локомотиву», занимавшему до 26 мая вторую строчку в табели о рангах российского женского футбола, 0:3. Об этом сообщил пресс-атташе рязанского клуба Глеб Кондраков.

Счет на седьмой минуте открыла Анастасия Карандашова, а затем дважды, под занавес обоих таймов, на 43 и 86 минуте своих бывших одноклубниц окончательно расстроила Нелли Коровкина.

- Нас сильно огорчил быстрый гол, - коуч «деснатниц» Константин Климашин выглядел на послематчевой пресс-конференции удрученным. - Навес со штрафного, а игра головой — конек гостей, и я об этом предупреждал. Были и у нас моменты, Туриева должна была забивать, когда вратарь уже мяч потеряла; были еще моменты, но не получилось. В конце первого тайма выпала из игры Елагина, в этой игре она полностью не справилась с Коровкиной.

ИСТОЧНИК KP.RU