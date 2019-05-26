2019-05-26T13:59:48+03:00
Общество

Память погибших сослуживцев почтили рязанские росгвардейцы

Бойцы ОМОНа из Рязани погибли в Чечне в 1995 году
Иван АНТОНОВ
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. Фото: пресс-служба Росгвардии.. Фото: пресс-служба Росгвардии.
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В региональном управлении Росгвардии почтили память сотрудников ОМОНа Андрея Фёдорова, Павла Кузина и Александра Кручинина, погибших при исполнении служебного долга.Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

22 мая 1995 года на территории Чечни сразу несколько бойцов рязанского ОМОНа подорвались на растяжке. Андрей Федоров погиб на месте, 24 мая Павел Кузин и Александр Кручинин скончались от полученных ран.

22 мая в Рыбном, где родился и вырос Федоров, собрались его сослуживцы, родные и близкие. Росгвардейцы почтили его память и возложили цветы к памятнику воинам-рыбновцам, погибшим в локальных конфликтах. 24 мая в Рязани на Аллее Героев сотрудники отряда почтили память Павла Кузина и Александра Кручинина минутой молчания и возложили цветы к их могилам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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