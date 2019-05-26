2019-05-26T12:10:55+03:00
Общество

Суд обязал рязанку вернуть незаконно полученную выплату на ребенка-инвалида

Женщина уже оплатила треть суммы, осталось 40 тысяч 500 рублей
Антоний ВОХЕЧ
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Рыбновский районный суд обязал вернуть незаконно полученную выплату по уходу за ребенком-инвалидом. С иском обратился представитель отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Рязанской области.

Дело в том, что подобные пособия имеют право получать неработающие люди, ухаживающие за детьми-инвалидами. Истица в течение полутора лет проработала в компании, но пособие получала. «Набежало» за это время 60 500 рублей.

Женщина пояснила, предъявив квитанции, что частично погасила задолженность. Оставшиеся 40 тысяч 500 рублей суд обязал вернуть региональному отделению ПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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