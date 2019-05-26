Рязанец стал вторым на Кубке России по тхэквондо (ВТФ)

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-26T11:07:33+03:00

Андрей Канаев (крайний слева) на пьедестале почета. Сайт Кубка России по тхэквондо-2019.

Еще один представитель нашего региона не попал в «призы»

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Кубок России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин состоялся 20-24 мая в легкоатлетическом манеже города Шахты Ростовской области. В состязаниях приняли участие два рязанца, спортсмена специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Андрей Канаев и Михаил Шаров.

По итогам проведенных поединков мастер спорта России Андрей Канаев, выступавший в весовой категории до 63 килограммов, завоевал серебряную награду (тренер — Сергей Косьяненко). В финале рязанский боец уступил Алексею Владимирову из Воронежа. Михаил Шаров не попал в число призеров соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU