Рязанец стал вторым на Кубке России по тхэквондо (ВТФ)
Еще один представитель нашего региона не попал в «призы»
Андрей Канаев (крайний слева) на пьедестале почета. Сайт Кубка России по тхэквондо-2019.
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Кубок России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин состоялся 20-24 мая в легкоатлетическом манеже города Шахты Ростовской области. В состязаниях приняли участие два рязанца, спортсмена специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Андрей Канаев и Михаил Шаров.
По итогам проведенных поединков мастер спорта России Андрей Канаев, выступавший в весовой категории до 63 килограммов, завоевал серебряную награду (тренер — Сергей Косьяненко). В финале рязанский боец уступил Алексею Владимирову из Воронежа. Михаил Шаров не попал в число призеров соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU