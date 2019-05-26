2019-05-26T08:17:59+03:00
Спорт

Юный боксер из рязанского райцентра стал третьим в России

Максим Хорольский уступил победителю первенства СКФО
Павел АВЕРИН
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Максим Хорольский. Фото: ИД "Пресса".Максим Хорольский. Фото: ИД "Пресса".
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Максим Хорольский из Спас-Клепиков завоевал бронзовую медаль на первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории до 46 килограммов. Об этом сообщили журналисты ИД «Пресса».

25 мая в полуфинале Максим уступил более опытному сопернику Земиру Юсупову из Чеченской Республики. Земир — победитель первенства Северокавказского федерального округа 2019 года, провел 26 боев и одержал 22 победы, имеет I юношеский разряд.

Главные старты страны проходят в Анапе с 19-го мая. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 26-го мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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