Юный боксер из рязанского райцентра стал третьим в России

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-26T08:17:59+03:00

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Максим Хорольский из Спас-Клепиков завоевал бронзовую медаль на первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет в весовой категории до 46 килограммов. Об этом сообщили журналисты ИД «Пресса».

25 мая в полуфинале Максим уступил более опытному сопернику Земиру Юсупову из Чеченской Республики. Земир — победитель первенства Северокавказского федерального округа 2019 года, провел 26 боев и одержал 22 победы, имеет I юношеский разряд.

Главные старты страны проходят в Анапе с 19-го мая. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 26-го мая.

ИСТОЧНИК KP.RU