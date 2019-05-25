Шесть человек пострадали в ДТП в рязанском райцентре

25 Май 18:30 2019-05-25T18:37:55+03:00

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В поселке Александро-Невский в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали шесть человек. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области, инцидент произошел 24 мая в 21.40.

По предварительным данным 20-летняя девушка на Ford Focus, ехавшая по улице Советской в сторону трассы «Каспий» на перекрестке не уступила дорогу автомобилю Kia Rio, который двигался по улице Невской под управлением 21-летнего парня.

В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также пассажиры Kia - 53-летняяя женщина и девочки 17 и 13 лет.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Фото: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU