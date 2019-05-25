2019-05-25T17:43:05+03:00
Общество

В Рязани начали восстанавливать санаторий «Сосновый бор»

Он станет социально-реабилитационным центром
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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Санаторий «Сосновый бор» под Рязанью начали восстанавливать. Ознаменовавшая это событие акция состоялась 25 мая при участии губернатора Николая Любимова.

- В 2017 году мы чуть не потеряли этот объект, который был известен далеко за пределами Рязанской области. Его уже начали дербанить, пилить на участки, выносить все, что только можно вынести, - цитирует главу региона издательство «Пресса».

По словам Любимова, получить бывшую здравницу в областную собственность и сохранить ее удалось благодаря своевременным решениям. Заново открыть «Сосновый бор» планируют в 2021 году.

Уточняется, что профилем учреждения станет постмедицинская реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья, и тех, кто перенес сложные операции, тяжелые болезни. Кроме того, в социально-реабилитационном центре (так он теперь именуется) будут отдыхать и, если потребуется, получать психологическую помощь многодетные семьи.

Также со ссылкой на губернатора сообщают о финансовой составляющей: содержание людей в санатории будут оплачивать Фонд социального страхования и частично областная казна, а в сам проект вкладываются деньги, «сэкономленные министерством труда и соцзащиты области».

Фото: ryazpressa.ru

Фото: ryazpressa.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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