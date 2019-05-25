Инвалиды из Рязанской области победили на спортивном фестивале

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-25T15:31:52+03:00

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Ставший уже традиционным физкультурно-спортивный фестиваль среди инвалидов состоялся 24 мая на базе Михайловского экономического колледжа-интерната. В нем приняли участие более 160 человек, с поражением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха. Рязанскую область представляли команды Скопинского района и спортивной школы «Метеор» (г.Михайлов). Помимо рязанцев, в фестивале участвовали еще 12 команд. О тех, кого мы видим нечасто, рассказал сайт регионального минспорта.

Участники соревновались в таких спортивных дисциплинах: легкая атлетика (толкание ядра, метание набивного мяча, гонки на колясках, бег 60 метров для лиц с ПОДА); настольный теннис; армрестлинг; пауэрлифтинг (жим лежа), бочча, дартс, броски по кольцу.

Трио команд-призеров выглядит следующим образом:

1 место – Михайловский экономический колледж-интернат, (г.Михайлов)

2 место – Межрегиональный центр (колледж), (г.Санкт-Петербург)

3 место – Кинешемский технологический техникум-интернат, (Ивановская область, г.Кинешма)

ИСТОЧНИК KP.RU