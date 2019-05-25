Финляндия откроет в Рязани визовый мини-центр

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-25T13:33:40+03:00

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Финляндия откроет в Рязани и еще ряде городов визовые мини-центры. Заявления, поданные там, будут рассматриваться посольством скандинавского государства в Москве.

Конкретную информацию о самих центрах планируют опубликовать на сайте visa.finland.eu. Пока известно, что один из них начнет работу в Рязани с 6 июня.

На ту же дату запланировано открытие точек в Волгограде, Белгороде, Саранске, Томске и Курске. Еще 10 городов обретут мини-центры в другие дни:

- с 30 мая: Владимир, Тула, Иваново, Калуга;

- с 13 июня: Тюмень, Сургут, Сочи, Липецк, Ижевск, Ульяновск.

ИСТОЧНИК KP.RU