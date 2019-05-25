2019-05-25T12:16:00+03:00
Общество

Активисты заказали экспертизу нашумевшего рязанского водоема - «Дикой утки»

Они хотят инициировать судебный процесс об изъятии участка из частной собственности
Антон КОНОВАЛОВ
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Группа инициативных граждан заказала экологическую экспертизу водоема, в народе называемого Дикая утка, за 150 тысяч рублей. По мнению специалистов, по всем признакам это – озеро, дом редких видов животных, гнездовье крупнейшей колонии чаек, однако по документам здесь обыкновенный земельный участок для сельскохозяйственного производства.

Напомним, арендатор начал свозить на участок строительный мусор, засыпать и осушать водоем. С помощью ОНФ проблему довели до президента Владимира Путина областное минприроды выдало предписание до 24 июня очистить акваторию водоема и береговую полосу от отходов, прекратить изменение дна и берегов водного объекта.

- Если мы докажем, что озеро природного происхождения, то возможен иск в суд об изъятии водоема из частной собственности, - считают активисты.

По их словам, иногородняя экспертная организация, получив задаток, уже начала работу. Однако для полной оплаты собранной суммы не хватает – добыть ее инициаторы планируют с помощью краудфандинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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