Вратарь Денисов продолжит играть за ХК «Рязань»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-25T11:49:36+03:00

Денисов - один из немногих игроков, кто остался в Рязани Фото: Павел АВЕРИН

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Голкипер Сергей Денисов продолжит выступления за ХК «Рязань». Для него это будет уже четвертый сезон в Рязани. Из предыдущих трех он ни один не провел полностью, каждый раз вливаясь в состав «горожан» по ходу чемпионата - именно на эту особенность обращает внимание клубная пресс-служба.

Сергей Денисов родился 12 мая 1990 года. Он – воспитанник столичной школы хоккея. Выступал за разного уровня команды из подмосковного Чехова. В его «послужном» списке, помимо «Рязани», «Кубань» (Краснодар), «Титан» (Клин), «ТХК» (Тверь), «Спутник» (Нижний Тагил) и «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Поиграл Денисов и в КХЛ, в составе «Витязя» провел 53 матча, пропустил 159 шайб. Впервые в ХК «Рязань» Сергей появился в сезоне-2011/12, будучи как раз командированным из «Витязя». Он провел 6 матчей, пропустил 18 шайб. Возвращение голкипера в состав «горожан» состоялось и по ходу сезона-2017/18: 25 матчей, 54 пропущенные шайбы. В итоге голкипер был признан болельщиками команды лучшим игроком ХК «Рязань».

В межсезонье-2018/19 Денисов перебрался в богатое усть-каменогорское «Торпедо», где провел 14 матчей, пропустил 28 шайб. Но в январе внове вернулся в ХК «Рязань» (по неофициальным данным прошла рокировка Крикуненко-Денисов),где до конца чемпионата принял участие в 15 матчах, пропустив 32 шайбы.

ИСТОЧНИК KP.RU