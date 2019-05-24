В Рязани пройдет второй этап Российской Дрифт Серии GP
25-26 мая на автодроме «Атрон» под Рязанью состоится второй этап Российской Дрифт Серии GP. Пилоты и зрители любят рязанскую трассу – все баталии здесь происходят в непосредственной близости от зрителей и бетонной стены, что делает заезды предельно эмоциональными.
Заявки на участие подали 30 пилотов из пяти стран.
В субботу, 25 мая, в 11.00 стартует квалификация. С 17.00 до 19.30 пройдут заезды ТОП-32.
В воскресенье, 26 мая, в 13.00 состоится официальное открытие соревнований и парад пилотов. 14.30-16.00 пройдут заезды ТОП-16. С 17.00 до 19.00 заезды ТОП-8, ТОП-4 и финалы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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