В Рязани пройдет второй этап Российской Дрифт Серии GP

24 Май 22:59 2019-05-25T12:05:41+03:00

В споре за первое место сойдутся 30 пилотов из пяти стран

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25-26 мая на автодроме «Атрон» под Рязанью состоится второй этап Российской Дрифт Серии GP. Пилоты и зрители любят рязанскую трассу – все баталии здесь происходят в непосредственной близости от зрителей и бетонной стены, что делает заезды предельно эмоциональными.

Заявки на участие подали 30 пилотов из пяти стран.

В субботу, 25 мая, в 11.00 стартует квалификация. С 17.00 до 19.30 пройдут заезды ТОП-32.

В воскресенье, 26 мая, в 13.00 состоится официальное открытие соревнований и парад пилотов. 14.30-16.00 пройдут заезды ТОП-16. С 17.00 до 19.00 заезды ТОП-8, ТОП-4 и финалы.

ИСТОЧНИК KP.RU