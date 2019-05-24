В Рязани осудили экс-главбуха медуниверситета, обманувшую иностранных студентов

24 Май 21:14 2019-05-24T23:27:13+03:00

Женщина признала свою вину, возместила ущерб и раскаялась

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В Железнодорожном районном суде огласили приговор бывшему главному бухгалтеру медуниверситета.

Следствие регионального УМВД и суд установили, что с 2012 по 2018 годы главбух незаконно получала от студентов деньги, которые должны были идти на оплату проживания в общежитии.

При этом женщина при формировании специальных информационных ресурсов отражала ложные сведения об их оплате студентами. Таким образом она причинила вузу ущерб на сумму свыше 5,6 млн рублей.

Подсудимая свою вину признала и все возместила.

Приговором суда от 24 мая женщину признали виновной и приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

СКАЗАНО

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области:

«Только этот бухгалтер знала полную информацию о занятости комнат, поэтому проконтролировать этот вопрос было сложно. Большую часть денег она все-таки зачисляла на счета организации, из-за чего ее преступную деятельность долго не могли выявить» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU