2019-05-24T18:21:50+03:00
Недвижимость

Захаровская администрация опровергла закрытие двух школ района

Приостановлена работа лишь автономного теплопункта
Мария БЛИНОВА
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Днем в пятницу, 24 мая, пресс-служба Управления ФССП России по Рязанской области распространила информацию о том, что две школы региона закрыты по решению суда. Обе они находятся в Захаровском районе – селах Большое Коровино и Осово.

Причина – неисправность котельных. А следить за тем, чтобы решение суда было исполнено, то есть оборудование привели в порядок, должны как раз судебные приставы. Школы приставы «закрыли» на 80 суток уже в мае.

Однако позже администрация Захаровского района опровергла эту информацию. Как сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на начальника отдела образования райадминистрации Ольгу Пантыкину, до 3 августа приостановлена работа только котельных, но не самих школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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